Бишкеке задержаны две девушки по подозрению в мошенничестве на миллион сомов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В УВД Свердловского района задержаны подозреваемые в мошенничестве на крупную сумму.

Информация поступила после обращения Д. Г., которая заявила, что в декабре 2024 года малознакомая женщина по имени Э. вошла в доверие, пообещав увеличить денежные средства, и обманным путем завладела суммой в размере 1 080 000 сомов. После неисполнения своих обещаний мошенница скрылась.

В связи с указанными фактами следственная служба УВД Свердловского района Бишкека возбудила уголовное дело по статье "Мошенничество" УК КР. В результате проведенных следственных и оперативно-разыскных мероприятий оперативниками установлены и задержаны подозреваемые: Ж. Э., 2000 года рождения, и Ж. А., 1995 года рождения. Задержанные были доставлены в следственную службу. В порядке статьи 96 УПК Кыргызской Республики им было предъявлено обвинение, их временно заключили под стражу в ИВС ГУВД Бишкека.

Следственные органы продолжают работу по делу, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления и выявить возможных соучастников.

Источник: Кактус