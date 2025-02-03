В Бишкеке в ночь на 1 февраля выявили 881 нарушение ПДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 13 — автохулиганство
Сотрудники УПСМ Бишкека в ночь с 31 января по 1 февраля в ходе рейда «Бахус» выявили 881 факт нарушения правил дорожного движения.
Как сообщила пресс-служба ГУОБДД, из них:
- 28 — вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- 13 — автохулиганство;
- 7 — тонировка лобовых или боковых стекол передних дверей;
- 833 — другие нарушения.
На штрафстоянку было водворено 274 авто.
Рейд проводился для выявления водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и незаконной тонировки.
Источник: АКИpress