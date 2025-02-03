           
Подробности
Общество
Просмотров: 262

В Бишкеке в ночь на 1 февраля выявили 881 нарушение ПДД

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 13 — автохулиганство

Сотрудники УПСМ Бишкека в ночь с 31 января по 1 февраля в ходе рейда «Бахус» выявили 881 факт нарушения правил дорожного движения.

Как сообщила пресс-служба ГУОБДД, из них:

- 28 — вождение авто в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

- 13 — автохулиганство;

- 7 — тонировка лобовых или боковых стекол передних дверей;

- 833 — другие нарушения.

На штрафстоянку было водворено 274 авто.

Рейд проводился для выявления водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения и незаконной тонировки.

Источник: АКИpress
 

           