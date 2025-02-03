В ДТП скончался ветеран органов нацбезопасности Куванчбек Касымов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Председатель ветеранов Госкомитета национальной безопасности по Баткенской области, полковник в запасе Куванчбек Касымов скончался 31 января в результате ДТП.



Куванчбек Касымов Кудайкулович родился 1 января 1964 года в селе Ак-Суу Лейлекского района Баткенской области. В январе 1994 года начал службу в ГКНБ, прошел путь от оперуполномоченного Ноокатского РО Ошской области до начальника различных подразделений Госкомитета.



Ветерана органов нацбезопасности 23 декабря 2024 года наградили медалью «Данк» за заслуги перед государством и народом Кыргызстана. За инициативу и профессионализм, проявленные при выполнении служебных обязанностей, был награжден различными ведомственными наградами органов нацбезопасности и почетной грамотой главы государства.