Бишкекчанка не доверяет МВД и вновь просит помощи у главы ГКНБ

Жительница Бишкека Аида Осмонова 4 декабря снова выступила на пресс-конференции в АКИpress.

Женщина напомнила, что стала жертвой мошенничества. По ее словам, в рассрочку под расписку она продала 4 машины гражданину К.М. и по настоящее время не может получить ни денег, ни машин. Общий ущерб, по ее словам, составляет 310 тыс. долларов США.

Ранее на ее заявление ответило ГУВД Бишкека, сообщив, что ведется следствие по ст.209 («Мошенничество») УК КР и планируются проведение очных ставок.

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В свою очередь Осмонова выразила недоверие МВД и вновь попросила председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева помочь ей.

«Сводка» (АКИpress)