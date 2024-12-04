В Бишкеке экс-глава айыл окмоту подрался с водителем скорой, затем поругался с патрульным

В Бишкеке на водителя скорой помощи напал другой участник дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе УВД Первомайского района, днем 3 декабря по ул.Московская поругались водитель минивэна «Чери» и водитель скорой помощи. Конфликт перерос в драку, видео которой распространилось в соцсетях.

По данному факту началась доследственная проверка.

Инспекторы столичного Управления патрульной милиции доставили водителя минивэна в Первомайского РУВД. В отношении О.Ж., 1981 года рождения, составили протокол по ст.126 («Мелкое хулиганство») КоП КР. Материалы дела направили в суд.

Патрульный милиционер Мирлан Таалайбеков рассказал редакции «Сводка АКИpress», что когда они выявили нарушителя, то он вел себя агрессивно. Но после короткой перепалки все-таки согласился проехать с патрульными в отделение милиции.

По дороге он сообщил, что является бывшим главой айыл окмоту, в РУВД он заявил, что не употребляет алкогольные напитки, но употребляет наркотические вещества и признался, что находится под их воздействием.

По данным источников «Сводки АКИpress», нарушитель в 2017 году был избран главой айыл окмоту Ак-Дөбө Бакай-Атинского района Таласской области.

«Сводка» (АКИpress)