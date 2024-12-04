В Бишкеке задержаны начальники трех районных управлений ГНС

На свободе остался лишь начальник Первомайского районного управления ГНС.
В Бишкеке задержаны начальники районных управлений Государственной налоговой службы. Об этом редакции Kaktus.media сообщили источники в правоохранительных органах.
По их словам, прошедшей ночью были задержаны и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ начальники управлений ГНС по Свердловскому, Ленинскому и Октябрьскому районам.
На свободе остался лишь начальник Первомайского районного управления ГНС.
Напомним, вчера, 3 декабря, сотрудники ГКНБ провели обыски в четырех районных управлениях ГНС Бишкека и допросили сотрудников налоговой службы столицы.
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