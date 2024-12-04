«Росатом» активно инвестирует и реализует в Кыргызстане проекты в сфере ветроэнергетики и малых ГЭС

Стороны договорились совместно развивать высокотехнологичные медицинские проекты в Кыргызстане.

Сегодня российской компанией уже запущено несколько проектов в Кыргызстане:



- Гидроэлектростанция «Лейлек»

• производственная мощность станции оценивается в 5,9 МВт.

• объем инвестиций в проект достигает $7,5 млн.

• вода, используемая в процессе работы, полностью возвращается в естественное русло реки.



- Гидроэлектростанция «Джеруй»

• мощность станции может достигать 28 МВт.

• вложения в проект составляют $40 млн.

• в данный момент ведется разработка проектной и сметной документации.

• использованная вода без исключения возвращается обратно в реку.



- Гидроэлектростанция «Чандалаш»

• предварительная мощность станции – до 30 МВт.

• процесс привлечения инвесторов продолжается.

• все водные ресурсы, задействованные в работе ГЭС, возвращаются в реку без потерь.



Также, между Кыргызстаном и «Росатомом» ведутся работы, направленные на развитие сотрудничества в рамках подписанного Меморандума в сфере неэнергетического применения атомных технологий в здравоохранении.

Стороны договорились совместно развивать высокотехнологичные медицинские проекты в Кыргызстане. В частности, речь идёт о создании на базе Национального центра онкологии и гематологии (НЦОГ) радиофармацевтической аптеки и центра молекулярной визуализации, где будут применяться передовые методы диагностики и лечения онкологических и других заболеваний.



Кыргызстан и Россия последовательно развивают международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, повышению качества жизни населения и укреплению научно-технического потенциала.

Салам Кыргызстан

