Поступления в бюджет от штрафов "Безопасного города" резко выросли

В январе - октябре 2024-го пени и финансовые санкции по штрафам "Безопасного города" составили 15 млн 175,3 тыс. сомов.

В январе - октябре текущего года в бюджет Кыргызстана поступило 778 млн 328 тыс. сомов ($8,9 млн) от штрафов, выписанных системой "Безопасный город". Такие данные приводятся в отчете Минфина.

Поступления в бюджет от системы "Безопасный город" выросли на 457 млн 884 тыс. сомов к январю - октябрю 2023-го. В месячном выражении, по сравнению со средствами, полученными в сентябре текущего года, было собрано на 91 млн 998 тыс. сомов больше.

В январе - октябре 2024-го пени и финансовые санкции по штрафам "Безопасного города" составили 15 млн 175,3 тыс. сомов. В совокупности от работы системы в бюджет поступило 793 млн 503 тыс. сомов ($9 млн).

Напомним, ранее сообщалось, что по двум этапам "Безопасного города" идут суды с подрядчиком - компанией "Вега" и одной из китайских компаний.



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