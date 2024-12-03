Выделенные на строительство школы 7 млн сомов присвоили. Возбуждено уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Прокуратура Аксыйского района Джалал-Абадской области возбудила уголовное дело по факту присвоения 7 млн 198 тыс. 990 сомов, выделенных на строительство школы. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"В ходе проверки установлено, что при строительстве здания средней школы №18 им. Э. Арстанбаева Сары-Челекского айылного аймака ОсОО "МК С.", не выполнив в полном объеме предусмотренные сметой работы и подделав акты приема-передачи, незаконно присвоило денежные средства. Кроме того, должностные лица соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления, не проверив, завершено ли строительство, перечислили деньги и приняли объект в эксплуатацию", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 210 УК "Присвоение или растрата вверенного имущества в особо крупном размере", расследование которого поручено УВД Аксыйского района. В настоящее время продолжается работа по возмещению ущерба и установлению виновных лиц.



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