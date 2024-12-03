За уклонение от содержания престарелых родителей могут посадить в тюрьму. Подписан закон

Им предусматривается внести изменения в следующие законодательные акты страны...

Сегодня, 2 декабря, Садыр Жапаров подписал Закон КР "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Гражданский кодекс Кыргызской Республики, Семейный кодекс Кыргызской Республики)". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Закон, принятый Жогорку Кенешем 17 октября 2024 года, разработан и принят в целях ужесточения наказания за уклонение совершеннолетних трудоспособных детей от выплаты средств на содержание своих нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей на основании судебного акта.

Им предусматривается внести изменения в следующие законодательные акты страны:

- в частях 1 и 2 статьи 179 Уголовного кодекса КР предусмотрены усиленные санкции за уклонение совершеннолетними трудоспособными детьми от выплаты на основании судебного решения средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей при сумме задолженности, образовавшейся в период, не превышающий 12 месяцев, от наложения штрафа от 200 до 500 расчетных показателей до привлечения к общественным работам от сорока до ста часов или исправительным работам на срок от двух месяцев до одного года, а при сумме задолженности, образовавшейся в период, превышающий 12 месяцев, от привлечения к исправительным работам на срок от одного года до трех лет или наложения штрафа от 500 до 1 000 расчетных показателей до лишения свободы на срок до трех лет;

- в третьей части статьи 179 Уголовного кодекса вводится новая норма, предусматривающая ответственность лиц, обязанных содержать на основании решения суда нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей, за уклонение от выплаты на их содержание путем сокрытия, занижения размера своей заработной платы и приравненных к ней доходов, а равно за уклонение от трудоустройства, и соответствующей санкции в виде привлечения к исправительным работам от одного года до трех лет или наложения штрафа от 500 до 1 000 расчетных показателей, или лишения свободы на срок до трех лет;

- статья 204 Гражданского кодекса КР дополняется нормой, предусматривающей право выдачи доверенности местной государственной администрацией и органами местного самоуправления на предъявление интересов нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи родителей по обращению в суд для взыскания алиментов;

Семейный кодекс Кыргызской Республики дополняется нормой о том, что местная государственная администрация и органы местного самоуправления, а также органы государственного социального обслуживания вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов с трудоспособных совершеннолетних детей на содержание родителей, находящихся на государственном обеспечении или остающихся на самообеспечении и нуждающихся в материальной помощи.

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