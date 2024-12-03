Милиция начала проверку распространяемого в сети видео с избиением малышей в детском саду

На видео видно, как воспитательницы бьют малышей по обнаженным частям тела из-за того, что они громко плачут или хотят выйти.

В кыргызском сегменте интернета распространяется пугающее видео, на котором запечатлено жестокое обращение с малышами в детском саду. Также сообщалось, что инцидент якобы произошел в Сузакском районе Джалал-Абадской области.

На видео видно, как воспитательницы бьют малышей по обнаженным частям тела из-за того, что они громко плачут или хотят выйти. Отправляют рыдающих малышей в угол комнаты. Кроме этого, на видео запечатлены грязная посуда и продукты питания, хранящиеся в недопустимом состоянии.

В МВД Кыргызстана редакции Kaktus.media сообщили, что ОВД Сузакского района уже проводит доследственную проверку.



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