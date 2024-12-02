Профильный комитет одобрил в первом чтении изменения в Налоговый кодекс

Комитет Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике 2 декабря в первом чтении одобрил внесение изменений в Налоговый кодекс.

Согласно законопроекту, налоговая служба в том числе намерена сократить площадь домов, владельцы которых должны платить налог на недвижимое имущество, повысить размер земельного налога, вернуть налог на добавленную стоимость для строительных компаний.

Кроме того, вводится налоговая отчетность только в электронном виде, увеличиваются штрафы за незаконное использование акцизных марок, ГНС дается право списывать налоговую задолженность у третьих лиц без решения суда, от уплаты НДС освобождаются поставки учебных пособий на госязыке, ортопедических изделий, минеральных удобрений.

Также предлагается ввести штраф за несдачу налоговых отчетов помесячно. Для физлиц - 1 000 сомов в месяц. С ИП - 3 тысячи, а юрлицам - 7 тысяч сомов. И штраф будет идти за каждый месяц.



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