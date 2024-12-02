"Тарелка здорового питания". Как кормить ребенка, чтобы он рос здоровым

По словам специалиста, дети от 7 до 9 лет должны пить не менее одного литра воды в день.

Полноценное питание детей - это сложно, дорого и под силу только специалистам? "Вовсе нет", - заверяет нутрициолог Республиканского центра укрепления здоровья Марина Дуйшенкулова. Она дала рекомендации, как вырастить ребенка здоровым и активным.

"Составить рацион питания вашего ребенка вам поможет тарелка здорового питания. Половина тарелки - это наши "супергерои" - овощи и фрукты. Они полны витаминов. Четверть тарелки - белки, которые помогают расти и быть активными. Это может быть курица, рыба, бобовые... И еще четверть - сложные углеводы, которые дают энергию. Но углеводы должны быть сложными. Например, крупы, макароны твердых сортов", - дала совет Дуйшенкулова, призвав не забывать давать детям чистую питьевую воду.

По словам специалиста, дети от 7 до 9 лет должны пить не менее одного литра воды в день.





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