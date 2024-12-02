Мужчина ударил приятеля ножом в подбородок. Его осудили за покушение на убийство

В Чуйской области мужчину приговорили к 8,5 года за покушение на убийство.

Постановление Верховного суда размещено на портале "Цифровое правосудие".

Имена изменены.

Ранее неоднократно судимый Азамат был осужден за покушение на лишение жизни другого человека. По данным следствия, в состоянии алкогольного опьянения он вступил в словесную перепалку с Максатом. Поводом послужил ранее похищенный сотовый телефон, принадлежащий последнему. Азамат, по версии следствия, с целью лишения жизни Максата достал из кармана нож и нанес им удар мужчине в область подбородка, а после скрылся в неизвестном направлении.

Максата госпитализировали в отделение челюстно-лицевой реконструктивно-пластической хирургии Нацгоспиталя с диагнозом "колото-резаная рана подбородочной области, артериальное кровотечение". По степени тяжести расценивается как легкий вред здоровью.

Приговором Аламудунского районного суда Чуйской области Азамат признан виновным, ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы. Путем частичного присоединения к наказанию неотбытой части наказания, назначенного по предыдущему приговору, окончательно определено наказание в виде лишения свободы сроком на 8,5 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговором судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Чуйского областного суда приговор изменен. Срок содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитан из расчета: один день под стражей за два дня лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменения.

В кассационной жалобе осужденный Азамат просил изменить судебные акты судов обеих инстанций и принять справедливое решение. В обоснование указал, что потерпевшего знает примерно 3-4 года. В один день он оставил сумку с вещами и документами у дома потерпевшего. Оказалось, что потерпевший потерял либо продал его сумку с вещами и документами, так как употреблял алкоголь. Поэтому обвиняемый, по его словам, забрал его телефон и сказал, что вернет, когда тот отдаст его вещи.

В день происшествия, по словам Азамата, Максат пришел в нетрезвом состоянии, с арматурой в руках и начал требовать телефон. Он ответил, что отдаст телефон, когда тот вернет его вещи и документы. Началась потасовка. С целью самообороны он достал маленький нож и ударил Максата в область подбородка. Осужденный отметил, что у него не было умысла убивать, он лишь применил самооборону.

Судебная коллегия Верховного суда пришла к выводу, что суды обеих инстанций дали надлежащую оценку представленным стороной обвинения доказательствам, действия осужденного квалифицируются как покушение на убийство - лишение жизни другого человека.

И постановила приговор судебной коллегии по уголовным делам и делам о проступках Чуйского областного суда оставить в силе. Кассационную жалобу осужденного - без удовлетворения.

URL: https://kaktus.media/513873