В Бишкеке состоится матч между сборными Кыргызстана и России по футзалу

Информация о билетах и времени матчей будет известна позже.

В Бишкеке 14 и 15 декабря национальная и женская сборные Кыргызстана по футзалу проведут товарищеские матчи против команд России. Об этом сообщает ассоциация данного вида спорта КР в соцсетях.

Информация о билетах и времени матчей будет известна позже.

Встречи наши сборные проведут в рамках подготовки к отборочным играм Кубка Азии, которые состоятся в 2025 году.

Напомним, в ноябре в Бишкеке состоялись товарищеские матчи молодежных сборных двух стран.



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