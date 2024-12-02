Марат Сыдыков продолжает работать судьей. Заявление об отставке отклонено

Таким образом, Марат Сыдыков продолжает исполнять обязанности судьи.

Президент Садыр Жапаров отклонил предложение Совета судей об освобождении Марата Сыдыкова от должности судьи Первомайского районного суда города Бишкека. Об этом на своей странице в Facebook заявил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

Ранее Марат Сыдыков подал в Совет судей заявление об отставке. Совет удовлетворил его просьбу и направил решение на утверждение президенту. Однако Садыр Жапаров отставку не утвердил, и материалы вернули в Совет.

Таким образом, Марат Сыдыков продолжает исполнять обязанности судьи.

Марат Сыдыков вел громкое уголовное дело по обвинению группы политиков и активистов, выступавших в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища.

Прокуроры просили всем подсудимым по 20 лет лишения свободы. 14 июня Марат Сыдыков оправдал всех в связи с отсутствием состава преступления.

Марат Сыдыков также был председательствующим на процессе по рассмотрению дела в отношении бывшего соратника президента Садыра Жапарова Мелиса Аспекова. Его он признал виновным и приговорил к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.

Судья Марат Сыдыков рассматривал и дело правозащитницы Азизы Абдирасуловой, которую милиция обвинила в мелком хулиганстве. Он его прекратил решением суда.

На счету Марата Сыдыкова еще одно не менее громкое дело — об убийстве брата экс-генпрокурора Аиды Саляновой Улана Салянова. Согласно приговору, обвиняемый Асанэмир Абыкулов приговорен к 15 годам лишения свободы, Эрмек Осмонкулов — к 18 годам тюрьмы.



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