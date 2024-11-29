Теперь онлайн-кредит нужно ждать минимум 3 часа. НБ КР ввел "период охлаждения"

В случае если контрольный звонок не будет своевременно произведен, то деньги не могут быть перечислены клиентам.

Правление Национального банка КР в целях защиты граждан от финансовых мошенников 27 ноября приняло постановление, дополняющее нормативные правовые акты понятием "период охлаждения" при оформлении онлайн-кредитов.

"Период охлаждения" - это срок, в течение которого банк не перечисляет деньги заемщику, чтобы клиент имел возможность отказаться от кредита и расторгнуть договор. Например, если выяснится, что онлайн-кредит на него оформили мошенники.

Длительность "периода охлаждения" будет зависеть от суммы кредита:

- до 50 тыс. сомов - 3 часа;

- от 50 тыс. до 100 тыс. сомов - 6 часов;

- свыше 100 тыс. сомов - 24 часа.

Кроме того, в течение "периода охлаждения" финансово-кредитные организации будут обязаны совершать контрольный звонок для получения подтверждения клиента на оформление онлайн-кредита, если сумма превышает 100 тыс. сомов.

В случае если контрольный звонок не будет своевременно произведен, то деньги не могут быть перечислены клиентам.

Как сообщал ранее Нацбанк, нововведения должны повысить уровень доверия населения к банковской системе и укрепить защиту клиентов в условиях роста использования цифровых финансовых услуг.

Напомним, депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании парламента высказал претензии к деятельности НБ КР, касающиеся быстрых кредитов. Он предлагал ввести временной отрезок не менее пяти часов с момента оформления и получения онлайн-кредита.

"Или нужно сделать так, чтобы сам клиент банка смог поставить запрет на получение онлайн-кредита. Когда Нацбанк решит эту проблему? Люди до сих пор обращаются, вчера и позавчера, до сих пор происходит это все", - говорил Бекешев.

Депутат считает, что НБ КР лоббировал интересы коммерческих банков, оставляя людей один на один со своими проблемами.



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