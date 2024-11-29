Ташиев: В отношении нескольких сотрудников 6-го управления ГКНБ начато расследование

В отношении нескольких сотрудников ГКНБ начато расследование.

Об этом сообщил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев,выступая 28 ноября на церемонии открытия нового здания Первомайского и Свердловского райотделов госкомитета.

Известно, что речь идет о нескольких сотрудниках 6-го управления (управления по особо важным делам ГКНБ).

"Работайте ради будущего, а не в интересах одного-двух дней. Все выйдет наружу, даже если вы проводите операции в своих личных интересах, а не в интересах государства. Рано или поздно об этом станет известно - если не сегодня, то завтра или послезавтра. Среди вас есть два-три сотрудника, которые полгода или год назад, работая в 6-м управлении, совершили преступление. Я поручил провести расследование, и в ближайшее время все станет известно. Я все раскопаю. Если вы будете брать взятки по делам, которые я поручаю, то обязательно будете привлечены к ответственности. Я не просто так говорю. Государство создает для вас все необходимые условия. Это делается для того, чтобы вы честно служили.

Признаюсь, у меня болит сердце, когда кого-то из сотрудников задерживают, но я обязан идти на это. Именно поэтому я и руководитель. Если я пожалею кого-то, то у нас начнется беспорядок", - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ также призвал подчиненных обращаться к руководству госкомитета, если требуется помощь. По словам Ташиева, его двери открыты для всех сотрудников, начиная от уборщиц и заканчивая заместителями.



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