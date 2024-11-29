Запрет снимать милиционеров на видео. Кто из депутатов поддержал законопроект

Жогорку Кенеш одобрил в первом чтении законопроект, запрещающий снимать милиционеров на видео.

Против проголосовал только один депутат — Дастан Бекешев. Он же и опубликовал список коллег, поддержавших документ, в своем Telegram-канале.

В первом чтении проект закона принят благодаря 61 нардепу. Остальные отсутствовали на заседании или не голосовали.

Напомним, инициаторы законопроекта предлагают ввести усиленную ответственность за хулиганство, совершенное в отношении лица, исполняющего свою служебную, профессиональную деятельность или общественный долг.



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