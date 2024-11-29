37 кыргызстанцев — «Кыргыз Республикасынын Баатыры». Фамилии

В Кыргызстане ряд выдающихся личностей имеет звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры».

АКИpress подготовил список кыргызстанцев, получивших это высшее звание.

Высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» присваивается гражданам за исключительные личные заслуги перед государством и народом, совершение геройского подвига во имя свободы и независимости Кыргызстана.

Высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» может быть присвоена посмертно. Посмертно может быть присвоена бывшим государственным деятелям, имеющим особые заслуги перед государством и обществом, не оцененные должным образом в свое время.

Он присваивается президентом страны один раз с вручением особого знака «Ак Шумкар», который носится на левой стороне груди над орденами и медалями.

Особый знак «Ак Шумкар» к высшей степени отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» выглядит следующим образом:

Кыргызстанцы, которые получили звание «Кыргыз Республикасынын Баатыры»

Камчыбек Ташиев — заместитель председателя Кабинета министров – председатель ГКНБ.

Указ от 1 сентября 2022 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Медеткан Шеримкулов — государственный деятель, член Совета аксакалов Организации тюркских государств, председатель Верховного Совета Кыргызстана.

Указ от 1 сентября 2022 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Апас Джумагулов — государственный деятель, бывший премьер-министр Кыргызстана.

Указ от 1 сентября 2022 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев — бывший президент Кыргызской Республики.

Указ от 27 ноября 2017 года за исключительные заслуги перед народом, выдающийся вклад в укрепление государственной независимости Кыргызстана, единства народа, мира и согласия в стране, создание прочного фундамента для устойчивого развития Кыргызской Республики, а также проявленные политическую волю и мужество.

Таштанбек Акматов — государственный и общественный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР.

Указ от 12 марта 2013 года за большой вклад в развитие Кыргызской Республики, пример неустанного труда на благо страны.

Миталип Мамытов — кыргызский нейрохирург, заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, бывший министр здравоохранения.

Указ от 28 августа 2011 года за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность.

Алиясбек Алымкулов — экс-министр по делам молодёжи Кыргызской Республики.

Указ от 28 августа 2011 года за выдающийся вклад в защиту демократических ценностей, единства народа, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности и непоколебимое мужество.

Акбаралы Кабаев — бригадир строителей АО «Нарынгидроэнергострой», депутат Жогорку Кенеша IV созыва.

Указ от 22 августа 2002 года за строительство Нарынского каскада ГЭС, за самоотверженный плодотворный труд на строительстве гидроэлектростанций Нарынского каскада, значительный вклад в развитие экономического потенциала Кыргызской Республики.

Курманбек Арыков — монтажник стальных и железобетонных конструкций АО «Нарынгидроэнергострой».

Указ от 22 августа 2002 года за строительство Нарынского каскада ГЭС, за самоотверженный плодотворный труд на строительстве гидроэлектростанций Нарынского каскада, значительный вклад в развитие экономического потенциала Кыргызской Республики.

Салижан Шарипов — лётчик-космонавт России, Герой Российской Федерации.

Указ от 3 февраля 1998 года за выдающийся вклад в международное освоение космоса, личное мужество и патриотизм.

Тургунбай Садыков — скульптор-монументалист, Герой Социалистического Труда, заслуженный деятель искусств Кыргызской ССР, народный художник Кыргызской ССР, народный художник СССР.

Указ от 4 февраля 1997 года за выдающийся вклад в развитие монументального искусства, основание национальной школы скульпторов и активную общественную деятельность.

Герои Кыргызской Республики, с которыми мы простились

Болот Мамбетов (посмертно) — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета министров Кыргызской Республики.

Указ от 28 августа 2024 года за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана (посмертно).

Иса Ахунбаев (посмертно) — основоположник кыргызской грудной хирургии, первый президент Академии наук Кыргызской ССР, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, народный комиссар здравоохранения Кыргызской ССР, депутат Верховного Совета СССР.

Указ от августа 2023 года за большой вклад в становление, развитие медицины и науки Кыргызской Республики.

Абды Суеркулов (посмертно) — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета министров Кыргызской ССР, депутат Верховного Совета СССР.

Указ от августа 2023 года за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Насирдин Исанов (посмертно) — государственный деятель, первый премьер-министр независимого Кыргызстана, академик Инженерной академии СССР.

Указ от августа 2023 года за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана и в связи с 80-летием со дня рождения.

Болотбек Шамшиев (посмертно) — кинорежиссер, сценарист, народный артист СССР.

Указ от 1 сентября 2022 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Арстанбек Дуйшеев (посмертно) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР, председатель Совета министров Кыргызской ССР.

Указ от 1 сентября 2022 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Жусуп Абдрахманов (посмертно) — государственный деятель, первый председатель Совета народных комиссаров Кыргызской АССР.

Указ от 31 августа 2021 года за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана и в связи со 120-летием со дня рождения.

Ахматбек Суюмбаев (посмертно) — государственный деятель, председатель Совета министров Кыргызской ССР.

Указ от 31 августа 2021 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, беззаветное служение Отечеству.

Торобай Кулатов (посмертно) — советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР.

Указ от 28 августа 2019 года за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, патриотизм и беззаветную преданность Родине.

Султан Ибраимов (посмертно) — советский государственный и партийный деятель, председатель Совета министров Кыргызской ССР.

Указ от 28 августа 2021 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также беззаветное служение Отечеству.

Жусуп Мамай — кыргызский сказитель эпоса «Манас», народный артист Кыргызской Республики.

Указ от 30 мая 2014 года за исключительные личные заслуги в деле сохранения великого эпоса «Манас» и других эпических произведений, а также выдающийся вклад в обогащение исторического и культурного наследия народа Кыргызстана.

Бексултан Жакиев — драматург, переводчик, сценарист, народный писатель Кыргызстана.

Указ от 28 августа 2011 года за выдающийся вклад в духовную культуру кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Исхак Раззаков (посмертно) — партийный и государственный деятель Кыргызской ССР, председатель Совета министров Кыргызской ССР, первый секретарь ЦК Компартии Кыргызской ССР.

Указ от 29 декабря 2010 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана, а также учитывая, что его заслуги не были оценены в своё время.

Дооронбек Садырбаев (посмертно) — кыргызский кинорежиссер, писатель, политический, общественный и культурный деятель, кинематографист, прозаик, публицист, заслуженный работник культуры Кыргызской ССР, народный артист Кыргызской ССР.

Указ от 27 октября 2010 года за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Кулийпа Кондучалова — видный государственный и общественный деятель, министр иностранных дел и министр культуры Кыргызской ССР.

Указ от 18 сентября 2010 года за особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Эрнст Акрамов — выдающийся ученый-хирург, государственный и общественный деятель, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач, народный депутат СССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники.

Указ от 16 ноября 2009 года за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность.

Тологон Касымбеков — писатель.

Указ от 13 февраля 2007 года за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, развитие духовных ценностей кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Сооронбай Жусуев — народный поэт Кыргызской ССР.

Указ от 13 февраля 2007 года за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, развитие духовных ценностей кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Суйунбай Эралиев — народный поэт Кыргызской ССР.

Указ от 27 октября 2006 года за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Абсамат Масалиев (посмертно) — партийный и государственный деятель Кыргызской ССР, первый секретарь ЦК КП Кыргызской ССР, председатель Верховного Совета Кыргызской ССР.

Указ от 25 июня 2005 года за выдающиеся личные заслуги перед государством и народом Кыргызстана, пример бескорыстного служения Родине, высокую гражданскую позицию в общественной деятельности.

Мамбет Мамакеев — выдающийся кыргызский хирург, академика НАН КР, общественный деятель.

Указ от 24 ноября 2004 года за выдающийся вклад в развитие здравоохранения республики, активную общественную деятельность.

Асанхан Джумахматов — композитор, дирижер, народный артист СССР.

Указ от 26 января 2003 года за выдающийся вклад в развитие профессионального музыкального искусства республики, активную общественную деятельность.

Сабира Кумушалиева — артистка кино и театра, народная артистка Кыргызской Республики.

Указ от 6 ноября 2000 года за выдающийся вклад в развитие кыргызского театрального искусства и кино.

Турдакун Усубалиев — партийный и государственный деятель Кыргызской ССР, председатель Верховного Совета Кыргызской ССР, первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кыргызской ССР.

Указ от 14 октября 1999 года за выдающиеся заслуги перед государством и народом Кыргызстана.

Тугельбай Сыдыкбеков — народный писатель Кыргызской ССР.

Указ от 4 февраля 1997 года за выдающийся вклад в сокровищницу духовной культуры кыргызского народа, высокую гражданскую позицию в творческой и общественной деятельности.

Чынгыз Айтматов — народный писатель Кыргызской ССР, общественный деятель.

Указ от 4 февраля 1997 года за выдающийся вклад в сокровищницу национальной культуры, широкую популяризацию духовных ценностей кыргызского народа на международной арене, активную общественную деятельность.



АКИпресс

