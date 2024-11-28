Электронные браслеты: Новые шаги в борьбе с семейным насилием

Бишкек, "Саясат.kg". Реализация закона не потребует дополнительного финансирования и не вызовет негативных последствий.
Министерство юстиции Кыргызской Республики представило законопроект, направленный на усиление мер по борьбе с семейным насилием. Проект включает введение электронного мониторинга по семейному насилию, поведением лиц совершивших насилие, а также расширение перечня ограничительных мер, таких как запрет на контакты с пострадавшими и ограничение родительских прав.
Инициатива полностью соответствует международным обязательствам Кыргызстана, включая Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин и Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. Реализация закона не потребует дополнительного финансирования и не вызовет негативных последствий.
Ключевые нововведения:
1. Электронный контроль за нарушителями:
Введены меры с использованием технических средств для дистанционного контроля за соблюдением временных охранных ордеров и ограничений. Судом может быть назначено отслеживание местонахождения и соблюдение установленных запретов сроком до 3 месяцев.
2. Ужесточение ответственности:
Уклонение от выполнения условий охранного ордера, коррекционной программы или запретов в рамках электронного мониторинга влечет за собой более строгие меры, включая увеличение сроков ареста.
3. Длительность ареста:
Максимальный срок ареста за неисполнение условий временного охранного ордера, запретов и ограничений предлагается увеличить до 14 суток для усиления воздействия на нарушителей.
4. Контроль:
Исполнение электронного мониторинга и контроль за нарушителями возлагаются на уполномоченный орган. Порядок и условия использования технических средств определяет Кабинет Министров.