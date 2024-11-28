В Бостери наградили инспектора отдела милиции — спас двух детей при пожаре

Награду герою вручил начальник УВД Иссык-Кульской области Мурат Боронов.

Инспектор айыльного отделения милиции села Бостери Иссык-Кульского района Бакытбек Максутов награжден ведомственной медалью «Каармандык» за героизм при спасении детей при пожаре.

Награду герою вручил начальник УВД Иссык-Кульской области Мурат Боронов.

По данным милиции, ранее возгорание произошло в одном из многоэтажных домов. Огонь распространился в квартире на четвертом этаже. Причиной возгорания стало короткое замыкание в электросети.

Благодаря Бакытбеку Максутову, который, не раздумывая, бросился спасать детей, удалось предотвратить трагедию.



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