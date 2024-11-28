Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает Камила Талиева

Годом экологии и борьбы со смогом объявить 2025-й предлагает депутат парламента Кыргызстана Камила Талиева.

Она обратилась к главе Министерства здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву с призывом бить в колокола в связи с катастрофической ситуацией со смогом в Бишкеке.

По ее словам, необходимо проводить профилактику возможных из-за опасного загрязнения водуха заболеваний.

«В Лондоне в 1952 году 13 тысяч человек умерли от смога. Посмотрите на смог у нас. Я недавно вернулась из командировки, ночью, и дышать нечем. Вы обязаны обратиться с призывом о помощи к госорганам, журналистам: «Помогите! Нам нужно здоровое население!». Ни разу не слышала, чтобы вы с МЧС и Минприроды провели какие-либо соответствующие рейды, мероприятия. Почему вы так равнодушны», — высказалась Камила Талиева главе Минздрава.

В ответ Алымкадыр Бейшеналиев заявил, что «работа в этом направлении ведется согласно большой государственной программе».

Нардепа такие пояснения не удовлетворили.

«Вы должны бить в колокола. Вы должны инициировать, чтобы 2025-й объявили в Кыргызстане Годом экологии и борьбы со смогом. В Китае тоже была большая проблема со смогом, но они смогли ее решить», — добавила она.

Отметим, кабмин, и в частности министр энергетики Таалайбек Ибраев, заверяли кыргызстанцев, что смога не будет, однако Бишкек по-прежнему числится в десятке городов с самым загрязненным воздухом.



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