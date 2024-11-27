ЦИК утвердила итоги выборов в Бишкекский горкенеш — список депутатов

Центризбирком КР утвердил итоги выборов в Бишкекский городской кенеш.

В списках тех, кто получит мандат, есть изменения.

К примеру, экс-депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров ранее был 51-м в списке победившей партии "Жаны Куч", а сейчас идет под № 7, то есть получит мандат.

Кого избрали бишкекчане

"Жаны Куч":

1.Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич;

2.Суракматов Айдар Азизович;

3.Дуйшекеева Элнура Качкыновна;

4.Чалов Ильяз Алмазович;

5.Токтогулов Максат Сарылбекович;

6.Ашанбаева Омуркан Бактыбековна;

7.Абиров Жаныбек Болотбекович;

8.Бактыбеков Алымбек Бактыбекович;

9.Кузнецова Татьяна Анатольевна;

10.Жакыпов Таалайбек Маматович;

11.Досиев Эдик Шарипович;

12.Алымкулова Каныкей Законбековна;

13.Сурапбаев Таалайбек Каримжанович;

14.Абдраимов Жылдызбек Асанкулович;

15.Бекмуратова Динара Алмазбековна;

16.Шукуров Бектур Съездбекович;

17.Жумалиев Чынгыз Зайнидинович.

"Эмгек":

1.Марлисбеков Эмир Марлисбекович;

2.Досалиев Эльмир Акуналыевич;

3.Алымбаева Елизавета Бердиевна;

4.Асанбеков Жаныбек Асанбекович;

5.Чепеев Калыбек Чепеевич;

6.Расул кызы Миргуль;

7.Мусагул уулу Амантур;

8.Жапиев Султан Марипжанович;

9.Акунова Лира;

10.Касиев Майрамбек Качканакович;

11.Салымбеков Эркинбек Мамытбаевич;

12.Кенжебаева Светлана Козубаевна.

"Адилет":

1.Макешов Айбек Барыктобасович;

2.Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович;

3.Идырова Рамина Рамазановна;

4.Бахтияров Эркин Бахтиярович;

5.Усеналиев Бекжан Бактыбекович;

6.Ашырова Айканыш Жоомартовна;

7.Иманказыев Нурумбет Иманказыевич;

8.Насиралиев Эржан Алтымышович.

"Ынтымак":

1.Алымбеков Максат Джумакадырович;

2.Эргешов Казыбек Кочкорович;

3.Халилова Гульназ Мажитовна;

4.Сариев Таалайбек Жолдошбаевич;

5.Бектемиров Дуйшонбек Бектемирович;

6.Шарапова Жибек Закировна;

7.Аскеров Марат Мирбекович;

8.Абышев Аскар Замирбекович.

"Эл Умуту":

1.Ибрагимов Болот Адылбекович;

2.Алмаз уулу Аскар;

3.Исакова Нурзат Темирболотовна;

4.Карыбек уулу Улукбек;

5.Аматов Рысбай Аматович;

6.Досалиева Айдай Баялиевна.

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