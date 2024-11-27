ЦИК утвердила итоги выборов в Бишкекский горкенеш — список депутатов

Центризбирком КР утвердил итоги выборов в Бишкекский городской кенеш.
В списках тех, кто получит мандат, есть изменения.
К примеру, экс-депутат Жогорку Кенеша Жаныбек Абиров ранее был 51-м в списке победившей партии "Жаны Куч", а сейчас идет под № 7, то есть получит мандат.
Кого избрали бишкекчане
"Жаны Куч":
1.Конгантиев Куванычбек Камбаралыевич;
2.Суракматов Айдар Азизович;
3.Дуйшекеева Элнура Качкыновна;
4.Чалов Ильяз Алмазович;
5.Токтогулов Максат Сарылбекович;
6.Ашанбаева Омуркан Бактыбековна;
7.Абиров Жаныбек Болотбекович;
8.Бактыбеков Алымбек Бактыбекович;
9.Кузнецова Татьяна Анатольевна;
10.Жакыпов Таалайбек Маматович;
11.Досиев Эдик Шарипович;
12.Алымкулова Каныкей Законбековна;
13.Сурапбаев Таалайбек Каримжанович;
14.Абдраимов Жылдызбек Асанкулович;
15.Бекмуратова Динара Алмазбековна;
16.Шукуров Бектур Съездбекович;
17.Жумалиев Чынгыз Зайнидинович.
"Эмгек":
1.Марлисбеков Эмир Марлисбекович;
2.Досалиев Эльмир Акуналыевич;
3.Алымбаева Елизавета Бердиевна;
4.Асанбеков Жаныбек Асанбекович;
5.Чепеев Калыбек Чепеевич;
6.Расул кызы Миргуль;
7.Мусагул уулу Амантур;
8.Жапиев Султан Марипжанович;
9.Акунова Лира;
10.Касиев Майрамбек Качканакович;
11.Салымбеков Эркинбек Мамытбаевич;
12.Кенжебаева Светлана Козубаевна.
"Адилет":
1.Макешов Айбек Барыктобасович;
2.Дайырбеков Таалайбек Эсенбекович;
3.Идырова Рамина Рамазановна;
4.Бахтияров Эркин Бахтиярович;
5.Усеналиев Бекжан Бактыбекович;
6.Ашырова Айканыш Жоомартовна;
7.Иманказыев Нурумбет Иманказыевич;
8.Насиралиев Эржан Алтымышович.
"Ынтымак":
1.Алымбеков Максат Джумакадырович;
2.Эргешов Казыбек Кочкорович;
3.Халилова Гульназ Мажитовна;
4.Сариев Таалайбек Жолдошбаевич;
5.Бектемиров Дуйшонбек Бектемирович;
6.Шарапова Жибек Закировна;
7.Аскеров Марат Мирбекович;
8.Абышев Аскар Замирбекович.
"Эл Умуту":
1.Ибрагимов Болот Адылбекович;
2.Алмаз уулу Аскар;
3.Исакова Нурзат Темирболотовна;
4.Карыбек уулу Улукбек;
5.Аматов Рысбай Аматович;
6.Досалиева Айдай Баялиевна.
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