Две плавучие солнечные электростанции на главной ГЭС Кыргызстана

На Токтогульской ГЭС построят две плавучие солнечные электростанции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщило Министерство энергетики.

По данным ведомства, кабмин подписал инвестиционное соглашение с иностранными компаниями. Построить электростанции планируется в течение четырех лет. Мощность — 612 мегаватт. Каждая состоит из двух фаз.

Среди инвесторов указаны фирмы Sonnenenergie, a.s., AB Progressio GmbH, LTI ReEnergy CleanTech Project Development UG и две кыргызстанские — ОАО «СЭС «Токтогул» и «СЭС «Токтогул КГ».

«Основная цель подписанного документа — привлечение инвестиций в проекты зеленой энергетики КР, сокращение зависимости от импорта электроэнергии, укрепление энергетической безопасности и независимости», — говорится в публикации.

Отметим, что по данным Нацстаткома в 2023 году предприятиями энергетической отрасли республики произведено 13,8 млрд. кВт. часов электроэнергии, что по сравнению 2022 годом на 0,3% меньше. При этом, около 87% всей выработанной электроэнергии пришлось на гидроэлектростанции.

А вот потреблено 17,2 млрд. кВт. часов электроэнергии. За пределы республики отпущено (экспортировано) 138,4 млн. кВт. часов электроэнергии, что на 74,8 процента меньше, чем в 2022 году.

eurasiatoday.ru