Депутат о командировочных в 20 млн сомов: Куда выезжают сотрудники Соцфонда за такие большие деньги?

Б.Алиев ответил, что по республике имеется 53 районных и городских управления.

«На командировки в 2025 году сколько заложено расходов?» — спросил сегодня, 27 ноября, депутат Эмиль Токтошев в ходе заседания Жогорку Кенеша при рассмотрении проектов бюджета Соцфонда за период 2023-2025 годы.

Глава Соцфонда Бактияр Алиев ответил, что в бюджет 2025 года по статье «командировочные» заложено расходов на сумму 20 млн сомов.

«Но обычно они не полностью используются. Во втором чтении мы их сократим», - ответил он.

Депутат спросил, куда выезжают сотрудники Соцфонда на командировки.

«20 млн сомов — это большие деньги», - сказал Токтошев.

Б.Алиев ответил, что по республике имеется 53 районных и городских управления.

«Сотрудники районных управлений выезжают в командировки по республике. Деньги расходуются для этих целей», - пояснил он.

Ранее глава Соцфонда сообщал, что общие расходы Социального фонда на 2025 год планируются в сумме 120,1 млрд сомов, а на 2026-2027 годы 124,1 млрд сомов и 128,7 млрд сомов, соответственно.



Tazabek