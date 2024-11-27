В «Учкуне» отпечатали более 285,6 тысячи учебников для школ Кыргызстана

По ее данным, общий тираж книг составил 285 тысяч 630 экземпляров.

За счет средств республиканского бюджета в типографии открытого акционерного общества «Учкун» отпечатаны еще пять наименований учебников. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, общий тираж книг составил 285 тысяч 630 экземпляров.

Отпечатаны учебники по русскому языку (авторы: Н.П. Задорожная, Ч.М. Мусаева) для 7-х и 8-х классов с кыргызским языком обучения, а также по кыргызскому языку для 7-х (авторы: А.А. Оморова, П.С. Осмонова, Т.Н. Абылкасымова, А.А. Узекеева) и 8-х (авторы: А.А. Оморова, Т.И. Ботбаева, Г.К. Эшпаева) классов и по русскому языку для 7-х классов (авторы: Л.М. Бреусенко, Т.А. Матохина) с русским языком обучения.

В ведомстве напомнили, что в 2024-м в республиканском бюджете на обеспечение образовательных организаций учебниками предусмотрено 152 миллиона сомов. За счет этих средств к 2024-2025 учебному году издано 428 тысяч 960 экземпляров новых учебников и методических пособий для учителей. На обеспечение школ новыми учебниками в этом году из республиканского бюджета дополнительно выделено 90 миллионов сомов.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/312391/