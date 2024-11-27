Женишбек Назаралиев о Эрнста Акрамова: Он оставался человеком редкого морального величия — он "ходил по земле"

Бишкек, "Саясат.kg". Мысли путались, как в час нравственного сомнения: стоит ли писать?

ГОВОРИТЬ О СМЕРТИ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА МОГУТ ТОЛЬКО ПОКОЙНИКИ.

Виктор Коваль.

Не успел я переступить порог своей клиники после скорбного прощания с мэтром хирургии Мамбетом Мамакеевым, как моя душа вновь содрогнулась от удара. На айфон пришло известие: не стало другого гения медицины, великого хирурга Эрнста Хашимовича Акрамова. Эта утрата подобна тем моментам, когда мироощущение человека сталкивается с неизбежностью смертной судьбы, напоминая о конечности всех вещей.

Сказать, что эта весть меня потрясла, значит признать лишь поверхностную сторону моего состояния. Я часто думаю о своей смерти: такие размышления заставляют больше ценить жизнь, уважать окружающих и видеть в мире то, что порой остаётся незамеченным.

Я долго стоял у окна, вглядываясь в бесконечность горизонта. Мысли путались, как в час нравственного сомнения: стоит ли писать? Не сочтут ли это проявлением излишнего самолюбия? Но затем мне стало ясно: молчание перед лицом великой жизни — это нравственное преступление, отказ от благодарности, которая составляет сущность человеческого долга.

Эрнст Хашимович был явлением, выходящим за пределы обычных представлений о профессии врача. Его жизнь являла собой пример преданности науке, служения человечеству, исполненного высшего нравственного смысла. Автор более 300 научных работ, 16 монографий, 23 патентов на изобретения, он воспитал 17 кандидатов и докторов наук. Эти цифры — не просто свидетельства достижений, но доказательство того, что великие деяния могут быть бессмертными, поскольку они продолжаются в других.

Его достоинства не ограничивались одной лишь областью медицины. Эрнст Хашимович был мастером спорта СССР по спортивной гимнастике, что является свидетельством не только физической силы, но и железной дисциплины и мужества, свойственных истинно великому человеку. Помню, как он в своём кабинете ходил на руках — этот жест, исполненный простоты и доброй иронии, всегда вызывал у меня улыбку.

Несмотря на множество титулов и заслуг (заслуженный врач, народный депутат СССР, экс-депутат Жогорку Кенеша, лауреат Государственной премии в области науки и техники), он оставался человеком редкого морального величия — он "ходил по земле". Его честность и прямота в общении были так же непреложны, как законы природы. Он никогда не лебезил, не пресмыкался перед обстоятельствами и оставался собой, что, по сути, является наивысшей формой человеческой свободы.

Я не могу не согласиться с тем, что написали о нём сегодня в Кактус: он верил в «панацею духовную». На своих знаменитых "Акрамовских вечерах" он говорил о том, что дух человека нуждается в исцелении так же, как и его тело. Как философ, прошедший через сложные испытания жизни, он стремился избавить людей не только от физических недугов, но и от духовных язв, которые подтачивают человечность изнутри.

Теперь его больше нет. Но разве могут полностью уйти те, чья жизнь была посвящена возвышенному долгу и служению другим? Их свет продолжает сиять в нас, в их учениках, в их делах. Их жизнь, как нравственный закон, остаётся бессмертной. Пусть земля ему будет пухом, а память о нём — светлой и вечной.