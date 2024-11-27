Обновлена программа международных стандартов в области парфюмерии и косметики

В рамках этих изменений планируется создание одного нового стандарта и пересмотр двух существующих.

Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила внесение изменений в программу разработки международных стандартов, которые обеспечивают реализацию и соблюдение технического регламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» .

В рамках этих изменений планируется создание одного нового стандарта и пересмотр двух существующих. Проект предусматривает также исключение 15 позиций, где разработка стандартов уже завершена.

Новый международный стандарт будет охватывать контроль микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции. Пересмотру подвергнутся стандарты на упаковку парфюмерно-косметической продукции и на настольные игры для развития обоняния, а также комплекты для создания парфюмерно-косметической продукции с корректировкой в соответствии с обновленной версией стандарта EN.

Акчабар