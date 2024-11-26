ЦИК завершает процесс утверждения результатов выборов депутатов местных кенешей

ЦИК завершает процесс утверждения результатов выборов депутатов местных кенешей, сообщает пресс-служба комиссии.

Члены Центризбиркома с 22 ноября утвердили протоколы территориальных избирательных комиссий о результатах выборов в 32 городских и 230 айылных кенешах.

По Бишкекскому городскому кенешу продолжается рассмотрение жалобы партии «Ынтымак», а также по Бакай-Атинскому айылному кенешу сегодня состоится пересчет голосов на избирательном участке №6059, по заявлению А.Каработоева и А.Мураталиева.

В соответствии со статьей 51 Закона «О выборах депутатов местных кенешей», ТИК после утверждения Центральной избирательной комиссией протокола о результатах выборов извещает об этом избранного кандидата в депутаты.

Кандидат, избранный в депутаты, обязан в 3-дневный срок представить соответствующей территориальной избирательной комиссии копию заявления о сложении с себя полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша.

Территориальные избирательные комиссии уже известили кандидатов об утверждении результатов выборов, официально признав их избранными депутатами.

Соответствующая территориальная избирательная комиссия после опубликования результатов выборов и получения от кандидатов, избранных депутатами, заявлений о сложении полномочий, не совместимых со статусом депутата местного кенеша, ТИК в 3-дневный срок регистрирует избранных депутатов и вручает им удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

После регистрации избранных депутатов территориальные избирательные комиссии созывают первые сессии избранных кенешей во вновь образованных городах и аймаках.

Первые сессии местных кенешей начались с 26 ноября и планируются по графику до конца недели.

АКИpress