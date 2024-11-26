На бишкекчанку обманом оформили кредиты, задержан иностранец

Он также подозревается в ряде других фактов телефонного мошенничества

В Бишкеке задержан иностранный гражданин, подозреваемый в телефонном мошенничестве, сообщили в МВД КР.

По данным ведомства, в милицию с заявлением обратилась бишкекчанка, которая сообщила, что неизвестные в мае 2024 года, позвонив ей и представившись работниками банков, обманным путем оформили онлайн-кредит на нее на сумму 350 000 сомов.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст.209 ч.4 «Мошенничество» УК КР.

Подозреваемого установили и доставили в следственные органы, им оказался гражданин России О.Х., 1998 года рождения, уроженец Ошской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности.

По данным МВД, О.Х. прибыл в Кыргызстан в апреле 2024 года якобы навестить родственников. Между тем, он имеет причастность к мошенническим действиям, которые совершались уже в мае текущего года. Сразу же после прибытия он попросил и открыл банковские карты на имя родственников, друзей, знакомых, являющихся гражданами Кыргызстана. Через некоторое время на эти банковские карты перечислялись денежные средства обманутых граждан. Похищенные деньги обналичивались и переводились на другие счета.

«Отметим, что в мае текущего года неизвестные лица совершали звонки гражданам, представляясь банковскими сотрудниками и предлагая помощь или защитить сбережения. Злоумышленники использовали функцию трансляции экрана смартфона, чтобы похищать деньги. Используя разные способы обмана посредством телефонных звонков, мошенники преследовали цель украсть деньги со счетов граждан или оформить онлайн-кредит для последующего перевода», - отметили в ведомстве.

Также известно, что летом текущего года О.Х. уже задерживался органами внутренних дел по трем фактам телефонного мошенничества. Однако после завершения расследования и передачи материалов в суд потерпевшие отказались от поддержания обвинения, в связи с этим дело было прекращено за примирением сторон.

По данным ГУУР МВД, О.Х., предположительно, мог работать в составе организованной группы. Установлен один из знакомых подозреваемого, который помогал открывать банковские карты и регулярно получал от него в качестве вознаграждения от 3 000 до 5 000 сомов.

В настоящее время О.Х задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вести.kg