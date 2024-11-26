Посол КР вручил орден «Данк» российскому дипломату Кенешу Кулматову

Награда вручена за значительный вклад в развитие внешней политики Кыргызстана

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в России Кубанычбек Боконтаев вручил государственную награду КР – орден «Данк» государственному деятелю, советскому и российскому дипломату Кулматову Кенешу Нурматовичу. Об этом сообщили в МИД КР.

Ранее в связи с празднованием 80-летия Министерства иностранных дел президент Садыр Жапаров подписал Указ о награждении орденом «Данк» К.Н.Кулматова за значительный вклад в развитие внешней политики Кыргызской Республики.

Посол Боконтаев передал поздравительные слова главы государства и с благодарностью отметил неоценимую роль К.Кулматова в становлении и развитии дипломатической службы, а также вклад в воспитании молодого поколения дипломатических кадров.

«В свою очередь, Кенеш Кулматов просил передать президенту Жапарову слова искренней благодарности, высоко оценил усилия руководства страны и проводимые в Кыргызстане реформы для улучшения благосостояния народа и пожелал дальнейшего процветания Кыргызской Республике», - отметили в МИД.

Вести.kg