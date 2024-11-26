Мошенник развел жертву на $240 тысяч, прикрываясь именем сына Ташиева

Его задержали и водворили в СИЗО

Задержан очередной мошенник, который прикрывался именем сына ГКНБ Камчыбека Ташиева, сообщили в Госкомитете нацбезопасности.

По данным ведомства, Ж.И.Р., вводя граждан в заблуждение, получал денежные средства в особо крупном размере для разрешения различных вопросов. После чего, прикрываясь личным знакомством с близкими родственниками высокопоставленных лиц, отказывался от выполнения своих обязательств.

Так, в ГКНБ с заявлением обратился Т.Т.М., который сообщил, что Ж.И.Р., прикрываясь именем сына Камчыбека Ташиева, завладел 240 тыс. долларов США.

«»По данному факту было возбуждено уголовное дело, по результатам расследования которого установлено, что Ж.И.Р. не имел никаких взаимоотношений с близкими родственниками председателя ГКНБ КР», - отметили в спецслужбе.

Ж.И.Р. задержан и водворен в СИЗО-1. Продолжается следствие.

Вести.kg