Госцирк представит первое выступление после капитального ремонта. Программа на декабрь

В Кыргызском государственном цирк имени А.Изибаева с 6 декабря стартуют первые выступления с программой «Новый мир кыргызского цирка».
Об этом сообщили в Минкультуры.
Ранее, 2 ноября состоялось открытие обновленного госцирка, в котором принял участие президент Садыр Жапаров. Цирк был закрыт на капитальный ремонт с июля 2023 года.
В программе выступлений следующие номера:
- «Канат» группа под руководством Ф. Толокова;
- Реприза «Большие мячи» В. Голубенко, А. Нургазина;
- «Эквилибр на катушках» А. Алжанов;
- «Метание ножей» Н. Абдукаликов;
- «Партнерное кольцо» С. Кыялбекова;
- «Жанглер с мячом» К. Токтосунов;
- «Воздушное кольцо» К. Абдукаликова;
- «Акробатический дуэт» А. Илатовский и А. Белецкая;
- «Иллюзия» А. Джолдошбекова и К. Абдукаликова;
- «Жонглеры» труппа под руководством В. Ершова;
- Реприза «Солнечный зайчик» К. Маматов;
- «Мачта» под руководством Ф. Толокова.
Выступления пройдут:
- 6 декабря в 14:00;
- 7 и 8 декабря в 12:00 и 16:00;
- 13 декабря в 14:00;
- 14 и 15 декабря в 16:00;
- 21 и 22 декабря в 12:00 и 16:00.
Возрастные ограничения: дети с 5 лет.
Показ номеров пройдет в сопровождении современной электронной музыки и в исполнении оркестра цирка под руководством народного артиста, главного дирижёра К. Азыкбаева.
АКИпресс