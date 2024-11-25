Госцирк представит первое выступление после капитального ремонта. Программа на декабрь

В Кыргызском государственном цирк имени А.Изибаева с 6 декабря стартуют первые выступления с программой «Новый мир кыргызского цирка».

Об этом сообщили в Минкультуры.

Ранее, 2 ноября состоялось открытие обновленного госцирка, в котором принял участие президент Садыр Жапаров. Цирк был закрыт на капитальный ремонт с июля 2023 года.

В программе выступлений следующие номера:

- «Канат» группа под руководством Ф. Толокова;

- Реприза «Большие мячи» В. Голубенко, А. Нургазина;

- «Эквилибр на катушках» А. Алжанов;

- «Метание ножей» Н. Абдукаликов;

- «Партнерное кольцо» С. Кыялбекова;

- «Жанглер с мячом» К. Токтосунов;

- «Воздушное кольцо» К. Абдукаликова;

- «Акробатический дуэт» А. Илатовский и А. Белецкая;

- «Иллюзия» А. Джолдошбекова и К. Абдукаликова;

- «Жонглеры» труппа под руководством В. Ершова;

- Реприза «Солнечный зайчик» К. Маматов;

- «Мачта» под руководством Ф. Толокова.

Выступления пройдут:

- 6 декабря в 14:00;

- 7 и 8 декабря в 12:00 и 16:00;

- 13 декабря в 14:00;

- 14 и 15 декабря в 16:00;

- 21 и 22 декабря в 12:00 и 16:00.

Возрастные ограничения: дети с 5 лет.

Показ номеров пройдет в сопровождении современной электронной музыки и в исполнении оркестра цирка под руководством народного артиста, главного дирижёра К. Азыкбаева.

АКИпресс