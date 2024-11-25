К вопросу перехода на латиницу нужно подходить очень и очень внимательно, - посол России

К вопросу перехода на латиницу нужно подходить очень и очень внимательно, сообщил 25 ноября посол России в Кыргызстане Сергей Вакунов на встрече с журналистами.

Журналист сказал, что в сентябре в Баку тюркоязычные страны, СНГ, в том числе и Кыргызстан, приняли решение перейти на латинский алфавит. У посла спросили, как расценивают в МИД России этот шаг и как эта мера скажется на взаимоотношениях Российской Федерации с Кыргызстаном.

«Как МИД оценивает? В соответствии с заявлением президента Кыргызской Республики о том, что вопроса вопрос о переходе на латиницу сейчас не стоит. Так мы и воспринимаем.

С точки зрения экономической целесообразности понимаем, почему такое решение принято. Это нужно будет поменять фактически всё — все штампы в официальных органах, все названия, все вывески, все бланки документов. Это то, что экономики касается, это очень не дешёвый вопрос.

Второе — есть опасность потерять старшее поколение, которое все-таки обучалось на кириллице. Есть опасность, что и потом можно будет потерять и новое поколение, потому как говорят лингвисты, кириллица, она в наибольшей степени подходит для передачи особенностей кыргызского языка. Ну, скажите, пожалуйста, как в латинице будет писаться и самое главное произноситься буква «ы», присущая кыргызскому языку? И через 30 лет, обучаясь на основе латиницы, как она будет передаваться, как нужно будет объяснить, что вот это вот вот этого сочетание знаков читается как «ы»? Я думаю, что это будет очень сложно сделать. Плюс, понимаете, язык — это ведь не только написание неких слов, это культура, это традиции, это ментальность, это наследие Кыргызстана. Стоит ли вот так вот его в одночасье менять?

Для переписки в организациях, которые, может быть, используют латиницу, и то нужно посмотреть целесообразность применения латиницы и перехода на единый алфавит, потому что для каждой страны он уникален.

Алфавит и язык для каждой страны уникален. Нет языков, которые на 100% отвечали бы аналогиями на любой другой язык.

Мне кажется, что к этому вопросу нужно относиться очень и очень внимательно, понимая то, что меняется не только написание букв, но фактически со временем может поменяться вся культура. И самое главное — можно потерять ту ее часть, которая была на протяжении нескольких сот лет», - прокомментировал С.Вакунов.

АКИпресс