Замминистра сельского хозяйства рассказал, на какие средства он купил квартиру в Бишкеке

Чиновники в декларациях о доходах указывают несуществующее фермерское хозяйство, чтобы скрыть реальные источники своих доходов.

Таким мнением на заседании комитета по аграрной политике Жогорку Кенеша поделился депутат Акбокон Таштанбеков.

Сегодня комитет заслушал отчет Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности о ходе выполнения весенне-полевых и фермерских работ в 2024 году. Докладчиком выступил замминистра Жаныбек Керималиев.

"Я просмотрел некоторые прошлогодние декларации. Среди чиновников много тех, кто занимается животноводством. Они продают породистых лошадей на миллионы. Но некоторые чиновники в декларациях указывают несуществующее хозяйство, чтобы избежать уплаты налогов на доходы от другой деятельности. Статистика составляется с учетом данных декларации, но ведь у этих декларантов нет такого количества скота. Чиновники указывают такие цифры, чтобы скрыть, что они получают доходы из других источников", - сказал депутат.

Таштанбеков спросил у замминистра, какую сумму доходов от продажи урожая он указывает в декларации. Замминистра ответил, что живет в городе и не получает урожай.

"Я раньше занимался пасеками, а в прошлом году купил квартиру. Для этого мне пришлось продать большую часть пасеки", - сказал чиновник.

"Знаю, у вас на самом деле были эти пасеки. Но у меня есть знакомые, которые в прошлом году якобы продали много лошадей", - заключил Таштанбеков.



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