Депутат предлагает размещать "балага суйунчу" как депозит и снимать в конкретном возрасте

Депутат Жаныбек Кыдыкбаев предлагает внести изменения в закон о государственных пособиях.

Проект опубликован на сайте Жогорку Кенеша для общественного обсуждения.

Депутат напоминает, что в настоящее время сумма выплаты пособия "балага суйунчу" составляет 4 тыс. сомов при рождении одного ребенка и 50 тыс. сомов - трех и более детей. Средства выплачиваются из государственного бюджета по заявлению родителей либо иных лиц.

Однако, считает инициатор, их недостаточно для покрытия расходов, связанных с воспитанием и содержанием ребенка. Поэтому Кыдыкбаев предлагает при рождении ребенка открывать депозитный счет в государственном банке, чтобы сумма увеличивалась с возрастом ребенка.

Согласно законопроекту, единовременная выплата при рождении ребенка "балага суйунчу" назначается при рождении ребенка и зачисляется на депозитный счет с капитализацией процентов, открытый кабинетом министров на имя ребенка в государственных банках, в том числе включая ребенка, родившегося у женщины, находящейся в местах лишения свободы.

При рождении одновременно двух и более детей единовременная выплата при рождении ребенка "балага суйунчу" назначается на каждого ребенка.

Размер единовременной выплаты, порядок открытия депозитного счета для ребенка, снятия с него денежных средств и возможности пополнения утверждаются кабмином.

Снятие денежных средств с депозитного счета ребенка возможно при достижении им 7 и 18 лет.

В случае невостребования денежных средств в 7 лет срок действия депозитного счета автоматически пролонгируется до достижения 18 лет. В случае невостребования денежных средств в 18 лет депозитный счет замораживается до востребования самим лицом, на чье имя открыт счет, либо близким родственником, который совместно проживал с ребенком.

В случае смерти ребенка до достижения 7 или 18 лет денежные средства могут быть перечислены на расчетный счет либо выплачены наличным путем близкому родственнику, совместно проживавшему с ребенком. В случае отсутствия близких родственников денежные средства, накопленные на депозитном счете, могут быть предметом наследования в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

Ставка процента по депозиту устанавливается кабмином, но не ниже средней процентной ставки депозита по Кыргызстану. Порядок досрочного снятия средств с депозитного счета также определяется кабмином.



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