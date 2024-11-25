Угрозы в адрес Камчыбека Ташиева. Задержан автор письма

Спецслужбы нашли и задержали автора письма с угрозами в адрес Камчыбека Ташиева.

Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Напомним, 20 ноября глава Госкомитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев дал пресс-конференцию, где заявил, что он получил письмо с угрозами в его адрес и семьи.

В ГКНБ отметили, что возбуждено дело по статье «Приготовление к убийству лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности» УК КР. Благодаря камерам наблюдения оперативной группе удалось установить подозреваемого. Им оказался гражданин Ж.А.С., ранее дважды судимый, имеющий образование военного летчика, в последующем проходивший службу в составе ограниченного военного контингента на афганской границе, где приобрел боевой опыт и навыки конспирации. С 1994 года Ж.А.С. проходил службу в Вооруженных силах КР.

«Установлено, что Ж.А.С. долго планировал мероприятия, связанные с подготовкой к вышеотмеченной акции и созданием условий для сокрытия своей причастности к совершению особо тяжкого преступления. Ж.А.С. написал электронное письмо с угрозами убийства в адрес Камчыбека Ташиева и членов его семьи, скинул его на флешку и упаковал в конверт. Чтобы сохранить анонимность, Ж.А.С. попросил бездомного Б.М.М. за вознаграждение доставить конверт в общественную приемную ГКНБ», — говорится в сообщении.

Подозреваемого взяли под стражу. В рамках уголовного дела изъяты компьютер, на котором печаталось письмо, образцы сургуча, которым опечатывался конверт, а также назначены необходимые экспертизы. Следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление других лиц, возможно причастных к преступлению, и мотивов его совершения, продолжаются.

Устанавливается причастность подозреваемого к спецслужбам иностранных государств и деструктивным силам, преследующим интересы по дестабилизации общественно-политической ситуации в КР, детали которых в интересах следствия не могут быть раскрыты.



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