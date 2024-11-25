Новые стационарные посты ГНС на дорогах предлагают установить чиновники

Предлагается установление внутреннего поста в селе Дорожном Кеминского района Чуйской области.

Министерство экономики и коммерции предлагает установить несколько новых стационарных постов на дорогах Кыргызстана. Проект документа о внесении изменений в постановление правительства «О мерах по упорядочению функционирования пунктов пропуска через государственную границу Кыргызской Республики, предназначенных для международного автомобильного, воздушного и железнодорожного сообщения, и внутренних стационарных постов на автомобильных дорогах КР» вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили в ведомстве, борьба с теневой экономикой остается одной из серьезнейших проблем в экономике, затрагивающей финансовую устойчивость государства, снижающей налоговые поступления и нарушающей равные условия конкуренции для бизнеса.

Одним из ключевых факторов, способствующих распространению теневой экономики, является недостаточный контроль за перемещением товаров и неиспользование сопроводительных документов при транспортировке товаров.

По данным Минэкономики, на сегодняшний день ответственными налоговыми органами на внутренних постах «Сосновка» и «Кемин» осуществляется рейдовый налоговый контроль по соблюдению налогового законодательства КР субъектами предпринимательства, что позволяет вести учет грузового потока между северным и южным регионами страны.

При этом отсутствие внутренних постов на территории Ошской и Таласской областей, между Иссык-Кульской и Нарынской областью, затрудняет возможность оценки реальных объемов экономики Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей.

Внутренний пост «Сосновка» позволяет вести налоговый контроль перемещения товаропотока между Чуйской областью и южными регионами страны, ограничивая возможность адресного прослеживания товаров, что в свою очередь может привести к выпадению из доходной части бюджета товарооборота отдельной области южного региона.

Предлагается установление внутреннего поста в селе Дорожном Кеминского района Чуйской области.

«Важным преимуществом этого внутреннего поста является расположение на трассе Бишкек — Иссык- Куль — возле существующего поста весогабаритного контроля Министерства транспорта и коммуникаци «Кемин». Преимущество выражено в том, что по данному транспортному коридору осуществляется перевозка товаров направленная в Нарынскую и Иссык-Кульскую области и обратную сторону.

Вместе с тем предполагается строительство дороги между городом Алматы (Республика Казахстан) — Иссык-Кульская область, что в дальнейшем приведет к повышенному товаропотоку вглубь Кыргызстана (Чуйскую, Нарынскую, Ошскую области)», — поясняют разработчики.

Минэкономики предлагает установить внутренний пост возле села Семиз-Бель Кочкорского района Нарынской области рядом с существующим стационарным постом Главного управления безопасности дорожного движения МВД для обеспечение учета товаров, контроля применения ЭТТН и других сопроводительных документов.

В целях обеспечения полноценного учета товарооборота между северными и южными регионами и как следствие сокращения объемов теневой экономики также предлагается установление дополнительного внутреннего поста в селе Куршаб Узгенского района возле пункта транспортного контроля Жаны-Арык.

Организация внутреннего поста в указанной местности позволит взять на контроль автотранспортные средства с грузом, прибывающие из северных регионов и Джалал-Абадской области в Ошскую и Баткенскую области и направляющиеся из Ошской и Баткенской областей в Джалал-Абадскую область и северные регионы страны.

С учетом специфики Баткенского региона через приграничные села Кадамжайского района могут быть ввезены неучтенные товары из Республики Узбекистан, а из Республики Таджикистан табачные изделия и другие виды товаров народного потребления, которые в дальнейшем при отсутствии ЭТТН, а следовательно, без уплаты налогов могут быть реализованы на крупнейших рынках КР. Отсутствие внутреннего поста при въезде в Ошскую область с территории Баткенской создают благоприятные условия для теневой экономики в регионе, в связи с чем в целях установления контроля над товарооборотом Баткенской области, для увеличения доходной части государственного бюджета страны, предлагается установить внутренний пост на территории сельской управы Кенеш Ноокатского района.

Аналогичный внутренний пост предлагается установить и в селе Талды-Булак Таласского района.



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