В Кыргызстане готовят программу для привлечения иностранных кинопроизводителей

Это позволит существенно снизить производственные расходы и сделать нашу страну более привлекательной для международных съемочных групп.

В КР начали работу над программой «Снимай в Кыргызстане» — Cash Rebate для иностранных кинопроизводителей. Об этом сообщил директор Государственного киноцентра «Кыргызтасмасы» Талантбек Толобеков в соцсетях.

«Эта долгожданная инициатива, направленная на привлечение иностранных инвестиций и развитие отечественной киноиндустрии, станет новым этапом в истории кыргызского кино», — отметил он.

Государственный киноцентр «Кыргызтасмасы» разработал проект нормативно-правового акта, предусматривающего возврат части средств, потраченных иностранными кинокомпаниями на производство фильмов в Кыргызстане.

Это позволит существенно снизить производственные расходы и сделать нашу страну более привлекательной для международных съемочных групп.

«Мы уверены, что реализация программы не только даст мощный импульс развитию нашей киноиндустрии, но и станет значимым вкладом в экономику страны, способствуя созданию новых рабочих мест и привлечению туристов», — написал Талантбек Толобеков.



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