Жители Баткена заявили о мошенничестве — им обещали земельные участки взамен машин

Жители города Баткена заявили о мошенничестве со стороны граждан Т.У. и Т.Э.

Об этом они сообщили на пресс-конференции в АКИpress.

По словам Жумабая Кошматова, в апреле 2024 года предприниматель и житель Баткена Т.Э. предложил обменять земельные участки на автомобили. Они живут в одном селе. Пострадавшими стали семь человек, каждому из которых обещали предоставить 12 соток земли в районе Подстанции города Баткен.

Кошматов рассказал, что все участники сделки переоформили свои автомобили на указанных лиц. Однако после получения документов на машины предприниматель отказался не предоставил обещанные земельные участки.

По словам Кошматова, ранее пострадавшие подали заявление в ГКНБ, которое затем было передано в ГУВД Баткена. Однако дело было закрыто.

На пресс-конференции выступили пять пострадавших, которые передали свои автомобили [стоимость указана со слов заявителей]:

- Жумабай Кошматов: грузовик (стоимость 38 тыс. долларов) и Toyota Crown (10 тыс. долларов).

- Бахорудин Кудайбергенов: грузовой транспорт (16 тыс. долларов).

- Мансур Иманкулов: автомобиль Kia K5 (17 тыс. долларов), Porter (13 тыс. долларов) и еще один автомобиль (580 тыс. сомов).

- Шергазы Кадыров: Skoda Octavia (10 тыс. долларов).

- Нурмухаммед Аширалиев: три автомобиля.

Выступающие обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву с просьбой взять это дело под личный контроль. Они также отметили, что у всех пострадавших есть кредиты, и попросили помочь в возврате автомобилей или денег.

«Сводка» (АКИpress)