Депутат предложил запретить частным домам в Бишкеке с 2026 года отапливаться углем

По его словам, в частном секторе дышать невозможно, все это сказывается на здоровье граждан.

С наступлением холодной погоды население начало поднимать тему смога, сообщил депутат Эльдар Абакиров («Альянс») 21 ноября на заседании Жогорку Кенеша.

По его словам, в частном секторе дышать невозможно, все это сказывается на здоровье граждан.

Он отметил, что к 2026 году обещали полностью газифицировать город Бишкек. В связи с этим депутат предложил с 2026 года запретить населению отапливаться углем и другими видами топлива, которые можно сжигать.

«Только так мы сможем очистить воздух. Другого выхода нет», - считает Абакиров.

Экология АКИpress