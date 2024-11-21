В Кыргызстане обучаются 18 тыс. пакистанских студентов

По словам посла, он вместе с послом Пакистана договорился работать над упрощением визового режима для бизнесменов и организованного туризма.

В Кыргызстане обучаются 18 тыс. пакистанских студентов, сообщил посол Кыргызстана в Пакистане Авазбек Атаханов 21 ноября на бизнес-форуме «Кыргызстан—Пакистан».

«Сейчас в Кыргызстане обучаются 85 тыс. иностранных студентов. По показателю иностранных студентов на душу населения Кыргызстан обогнал США», - сказал он.

Другой перспективной сферой для сотрудничества является туризм. По словам посла, из Пакистана растет поток туристов, качественный и организованный.

«Проблема, что у нас нет регулярных рейсов между странами, хотя почти каждый день совершаются рейсы в Исламабад и Лахор», - сказал он.

По словам посла, он вместе с послом Пакистана договорился работать над упрощением визового режима для бизнесменов и организованного туризма.

Посол Пакистана Хасан Али Зайгам отметил, что кыргызстанцы могут подать на бесплатную туристическую электронную визу с минимумом документов.

Билим АКИpress