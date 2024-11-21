УВД Оша: Женщина задушила свою знакомую веревкой от штанов во время драки

В Оше 27-летняя женщина задушила свою 36-летнюю знакомую во время ссоры.

Об этом редакции Kaktus.media сообщили в УВД города.

Как уточняется, 17 ноября утром в милицию поступило сообщение об обнаружении трупа женщины в квартире многоэтажного дома по ул. Масалиева. На теле имелись следы удушья и телесные повреждения.

Убитой оказалась уроженка Кызыл-Кии Баткенской области, 1988 года рождения.

В ходе розыска милиционеры вышли на след подозреваемой. Ею оказалась жительница Отуз-Адыра Ошской области, 1997 года рождения.

Как выяснила милиция, приятельницы распивали спиртные напитки, у них произошла словесная перепалка, переросшая в драку.

В ходе потасовки 27-летняя вытащила веревку от спортивных штанов и задушила ею свою знакомую, после чего скрылась.

Решением суда подозреваемая отправлена в СИЗО на время следствия.



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