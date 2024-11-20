В Бишкеке пересаживать органы и проводить диализ планируют в новом центре

В Бишкеке состоялась церемония закладки капсулы под строительство Центра трансплантации и гемодиализа.

Возведут его на территории бывшего Центра гематологии.

"В настоящее время по Кыргызстану мы начали строить 23 больницы. И сегодняшняя больница - 24-я по счету. Она будет рассчитана на 250 коек, с подвалом - шесть этажей. Здесь будет Центр трансплантологии. Будут отделения трансплантации почки, трансплантации печени, трансплантации костного мозга. И мы рассматриваем, что в ближайшие годы будем [делать] и пересадку сердца. Для этого тоже сразу строим здание. И здесь рядом было у нас большое двухэтажное здание. Начался ремонт. Здесь будут отделение нефрологии, реабилитационный центр после трансплантации и гемодиализный центр", - рассказал министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев.

Центр, стоимость которого составляет 446,6 млн сомов, по данным Минздрава, полностью финансируется из республиканского бюджета. Он будет оснащен новейшим оборудованием. В структуре учреждения также предусмотрены лаборатории генетических и биохимических исследований.

По словам главного внештатного нефролога Минздрава Динары Айыповой, на сегодняшний день во всем мире растет число людей, страдающих хронической болезнью почек. "Это связано с тем, что идет большой рост больных, страдающих сахарным диабетом. Если на сегодняшний день у нас имеется около 3,5 тыс. больных, нуждающихся в хроническом программном гемодиализе, в ближайшие 5-10 лет их количество составит около 12 тыс. То есть такая тенденция не только у нас, она идет во всем мире", - отметила она, добавив, что необходимо делать акцент на профилактику и приложить максимальные усилия, чтобы пациенты с заболеваниями почек не доходили до стадии, когда необходим программный диализ.

"Чем больше молодых людей, нуждающихся в гемодиализе, тем больше будет и потребность в пересадке. Рекомендуется трансплантация органов особенно для социально активных молодых пациентов, которые получают хронический диализ. Во всем мире на диализе остаются те люди, у которых по тем или иным причинам имеются противопоказания к трансплантации или нет донора. К сожалению, у нас пациенты, которые получают хронический диализ, - это в основном молодые люди. Им действительно нужна трансплантация почки", - указала нефролог.

Глава Минздрава подчеркнул, что создание такого центра в Бишкеке позволит не только улучшить доступ к жизненно необходимым медицинским услугам, но и вывести уровень диагностики и лечения почечных и печеночных заболеваний в Кыргызстане на принципиально новый уровень. Введение центра в эксплуатацию, по его словам, повысит качество жизни пациентов с хроническими заболеваниями почек и печени, а также станет значимым вкладом в укрепление потенциала системы здравоохранения.

Бейшеналиев пообещал постепенно открыть государственные гемодиализные центры во всех областях. Финансирование процедуры для пациентов, получающих диализ в частных центрах, по словам министра, продолжится.

Закончить строительство столичного центра хотят к концу следующего года.



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