Кубанычбек Осмонбеков: Власти РФ составляют красный список. В нем 72 тыс. кыргызстанцев

Этот стереотип остался с тех времен, когда пожилые люди теряли жилье, прописывая граждан.

Власти России ужесточают миграционное законодательство. Часть изменений уже вступила в силу, часть начнет действовать со следующего года. Некоторые поправки сейчас находятся на рассмотрении в Государственной думе. Председатель Совета кыргызской диаспоры в РФ Кубанычбек Осмонбеков рассказал Kaktus.media о главных проблемах и ожиданиях кыргызстанцев в России.

- С какими основными проблемами сейчас сталкиваются наши мигранты в России?

- Прежде всего отмечу, что в рамках ЕАЭС кыргызстанцы находятся в РФ в статусе трудящихся, а не трудовых мигрантов.

Но проблемы у наших соотечественников стандартные - миграционный учет и трудовые договоры.

Закон гласит, что иностранные граждане по приезду в РФ должны встать на миграционный учет по месту жительства. К большому сожалению, собственники квартир, которые сдают помещения для жилья для наших соотечественников, не ставят их на миграционный учет.

- Почему так происходит? Чего боятся собственники жилья?

- Этот стереотип остался еще с 90-х годов, потому что собственники квартир думают, что временная регистрация де-юре равносильна прописке. Этот стереотип остался с тех времен, когда пожилые люди теряли жилье, прописывая граждан. Поэтому многие побаиваются ставить на миграционный учет иностранных граждан.

- Последние изменения в миграционном законодательстве РФ касаются как раз озвученной вами второй проблемы наших граждан - отсутствия трудовых договоров.

- Верно. Работодатели не оформляют наших соотечественников и тем самым подталкивают их к тому, чтобы они стали нелегалами, потому что сейчас законодательство в этой сфере ужесточается. С 1 января 2025 года вступит в силу один закон, с февраля 2025-го - второй. Он говорит, что те люди, которые не трудоустроены официально, могут оказаться в отдельном списке, в так называемом красном списке. Раньше был черный список, это те люди, которые не могли заехать на территорию РФ, им был запрещен въезд.

Сейчас власти России создают еще один список - красный. В нем 72 тыс. наших граждан.

Это уже полулегальные граждане. Они находятся в РФ незаконно, но им дают возможность легализоваться.

- Из каких регионов поступает больше всего жалоб и с чем это связано?

- Жалобы везде одинаковые, проблемы тоже. Но, например, в Москве и Московской области больше наших соотечественников, и, как правило, там и больше проблем и обращений возникает.

- Как изменилась ситуация за последний год?

- Изменилась очень сильно, особенно после событий в "Крокус Сити Холле". К иностранным гражданам начали относиться агрессивно, правоохранительные органы в том числе. Чаще начали выдворять, не пускать в РФ и депортировать наших соотечественников. И это касается всех граждан, которые трудятся в России.

- Как сказывается изменение миграционного законодательства в РФ на наших гражданах?

- Негативно. Поэтому мы все время хотим отделить себя от трудовых мигрантов. Мы все время говорим, что мы не мигранты, мы - трудящиеся.

Для нас должны быть определенные послабления, преференции, бонусы так сказать, так как Кыргызстан является членом ЕАЭС.

Помимо этого, в Кыргызстане русский язык носит статус официального. Такое положение только в двух странах - у нас и в Беларуси. Поэтому это тоже должно быть определенным бонусом, плюсом для наших граждан.

- Насколько эффективна работа диаспоры для поддержки наших граждан? Чем занимается ваш совет?

- Диаспора на сегодня обрела значимый статус. Это институт, который крепко стоит на ногах. У нас есть руководители семи областей, районов, сел. Есть отдельная большая группа. Если человек попадает в беду, мы уточняем, из какого он района, города, села, и старшему по этому селу передаем информацию. Земляки помогают и в отправке груза-200, и в лечении, и в юридических вопросах.

Институт диаспоры работает хорошо. Кыргызская диаспора - одна из самых лидирующих среди аналогичных представительств в России.

У нас есть отдельные юристы, которые безвозмездно консультируют соотечественников. При необходимости выезжают по местам, чтобы помочь нашим гражданам. Помимо этого, многие попадают в беду и умирают в РФ, мы активно работаем по отправке груза-200.

Департамент по делам национальностей Москвы ранее подтверждал, что мы - самая активная диаспора. Представляем наших граждан не только юридически, но и участвуем в культурных и спортивных событиях в Москве и России. У нас есть и свои фольклорные группы, ансамбли.

- Вы несколько раз упомянули, что Кыргызстан является членом ЕАЭС. Защищает законодательство Союза наших мигрантов?

- По договору ЕАЭС главными правилами являются четыре свободы - перемещение денежных средств, услуг, товаров и людских ресурсов. К большому сожалению, здесь идет ограничение не только в людских ресурсах, т. к. мы видим, что наши граждане не могут попасть в РФ. Иногда бывает проблема и с товарами, когда Казахстан закрывает границу.

Поэтому получается, что это объединение, ЕАЭС, работает неполностью и не в полной мере.

Каждый закон работает в каждой стране по-своему. Я хотел бы сделать упор именно на ЕАЭС, потому что для членов Союза должны быть определенные преференции. Если будут работать все четыре свободы, предусмотренные договором о Союзе, то все будет хорошо.



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