Темир Буржубаев: Ошибочно считать, что пожилым людям незачем учиться

Это низкий уровень участия пожилых людей в обучении и повышении квалификации, что является одним из маркеров низкой активности пожилых людей.

Согласно исследованиям по вычислению Индекса активного долголетия в Кыргызстане, низкий уровень участия пожилых людей в обучении и повышении квалификации - показатель низкой активности пожилых людей в Кыргызстане. По сути это дискриминационная предвзятость к людям старшего возраста, а зря, так как люди разного возраста могут приносить пользу и государству, и рабочим коллективам.

Как пояснил эксперт Ресурсного центра пожилых Темир Буржубаев, показатель "непрерывное обучение", измеренное через количество пожилых людей, получающих образование и проходящих курсы повышения квалификации, профессиональной подготовки в течение последних трех месяцев, составляет 9,5.

"Это низкий уровень участия пожилых людей в обучении и повышении квалификации, что является одним из маркеров низкой активности пожилых людей. Это также может отражать общую тенденцию нежелания работодателей удерживать пожилых людей после выхода их на пенсию и, тем более, нанимать их на виды работ, требующих от них дополнительного обучения.

Создание специальных программ, направленных на обучение пожилых людей новым навыкам и знаниям, может значительно улучшить их качество жизни и вовлеченность в общественную жизнь. Важно предлагать доступные и привлекательные образовательные программы: курсы компьютерной грамотности, языковые курсы и занятия по интересам. И правильно поступают дети пенсионеров, которые поддерживают своих родителей в желании научиться чему-то новому, записаться на курсы английского или искусственного интеллекта. Но важно, чтобы были группы волонтеров из молодежи, которые бы давали начальные уроки работы в интернете, работе с сотовым телефоном, по оплате счетов через интернет. Будут это внуки или волонтеры - не важно, главное, чтобы человек чувствовал себя сопричастным реальной жизни, был бы вовлечен.

Ошибочно считать, что пожилым незачем учиться, они старые, мышление их регидно, это не так, изучение нового развивает нейронные связи и делает человека более гибким, счастливым. И такие примеры в Кыргызстане есть, надо только расширять эту практику", - говорит Буржубаев.





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