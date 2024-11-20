Нурлан Досалиев: Названия городов и сел - отражение исторических событий

По его словам, незачем целыми списками стирать славянские названия, поскольку все мы вышли из гуннов, и кыргызы, и славяне.

Эксперт по вопросам безопасности, ветеран спецслужб Нурлан Досалиев высказал мнение, что каждый период истории оставляет свой след в истории государств, территорий, и очень важно не стирать это наследие огульно, а научиться внимательно читать каждый знак, каждую букву, каждое слово, в особенности географические названия. Об этом он заявил в интервью редакции vb.kg.

По его словам, незачем целыми списками стирать славянские названия, поскольку все мы вышли из гуннов, и кыргызы, и славяне.

История развивалась совсем иным алгоритмом, чем хотят представить в настоящее время. Существует даже подтверждение того, что определение "тюркские страны" было намеренно введено в обиход англосакскими специалистами влияния, для эффективного управления территорией.

Не понимаю, зачем так унижать кыргызский язык. О роли сохранения кыргызского языка у нас принято говорить как-то односторонне, а ведь наш древнейший язык - это целая вселенная понятий, философии и культуры,в том числе, и обращения с окружающим миром. Нельзя отрицать очевидное, для кого-то, возможно, это неприемлемо, но если все-таки отринуть стереотипы и посмотреть значение топонимов, то мы прочтем в названиях европейских столиц наши кыргызские слова и смыслы, например, Берлин.

Топонимы отражают этапы развития человечества, стран и народов. И дальновидно - сохранять, изучать все эти вкрапления, а новым населенным пунктам давать новые названия из нашего времени. Получается те, кто продвигает теорию переписывания истории - полон стереотипов и комплексов, а где научный подход, а где открытость миру, так присущая нашему народу?



Мне кажется надо остановиться в перелицевывании названий населенных пунктов. Ведь до чего доходит - переименовывают села, поселки с русскими названиями, хотя они были основаны именно переселенцами. И того хуже замахиваются и на Героев Великой Отечественной войны. Так в Джалал-Абадской области была школа имени Мукая Элебаева, а теперь она не носит имя героя-фронтовика. Мы же не манкурты! Это плохой признак. Нужна разъяснительная работа с понятиями, философией. Наш народ богат историей, и в общении с разными народами мы впитываем новые слова и понятия. И от этого и лексика, и понятийный аппарат становится еще богаче, а не наоборот", - сказал Нурлан Досалиев





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