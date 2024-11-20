Кыргызстанцу, спасшему людей в горящей поликлинике Екатеринбурга, грозит депортация из РФ, - СМИ

30-летнего гражданина Кыргызстана Султана Абдумаликова собираются депортировать из России, сообщают СМИ.

18 ноября в больнице города Екатеринбург произошел пожар. В этот момент мимо проезжал таксист из Кыргызстана Султан. Он бросился помогать спасателям, надышался дымом и попал в больницу. Во время проверки его документов полиция нашла нарушения.

По словам кыргызстанца, он живет в России с 2011 года. В такси он устроился весной, потом на некоторое время уехал на родину и не успел оформить трудовой договор. Султан отметил, что остальные документы у него есть.

Однако теперь мужчину хотят отправить в Центр временного содержания для мигрантов. Помимо депортации ему грозит штраф.

АКИpress