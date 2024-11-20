Отбор на ЧМ-2026: сборная Кыргызстана по футболу проиграла Ирану

Матч состоялся на стадионе имени Долона Омурзакова.

Национальная сборная Кыргызстана по футболу проиграла Ирану в рамках третьего этапа отбора на чемпионат мира 2026 года со счетом 2:3.

Матч состоялся на стадионе имени Долона Омурзакова.

Соперники забили два гола в первом тайме. «Ак Шумкар» активно начала второй тайм: на 52-й минуте нападающий Кожо Жоэл головой отправил мяч в ворота, на 64-й минуте он же реализовал пенальти. Но нападающий команды соперников Сердар Азмун на 76-й минуте смог забить решающий гол и принести своей команде победу.

Сборная Кыргызстана остается на пятом месте в группе А с тремя очками. Команда Ирана сохранила лидерство, у нее 16 очков после шести игр.



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